Cristina Ferreira vai estar "sozinha" nas manhãs da SIC

Sobre a data do novo programa, apresentadora apenas diz : “essa para um milhão de dólares"

A nova apresentadora da SIC Cristina Ferreira estará sozinha no novo programa das manhãs da estação de Carnaxide.

"Eu saio de uma estação com o Manuel Luís Goucha, vocês acham que eu ia conseguir arranjar alguém que estivesse no lugar dele?", disse à revista TV7 Dias este sábado, acrescentando que iria conduzir as manhãs “sozinha”.

Recorde-se que Cristina Ferreira esteve a dividir a apresentação de vários programas na TVI com Manuel Luis Goucha durante 15 anos.

Questionada sobre a data de estreia do novo programa, a apresentadora nada disse, atirando apenas: “essa é a pergunta para um milhão de dólares".