Lopetegui na porta de saída do Real Madrid

O Barcelona esmagou esta tarde o Real Madrid por 5-1 e deve ter dado a machadada final na carreira de Julen Lopetegui como treinador dos madrilenos. Luis Suaréz fez três golos, fazendo esquecer Messi que se encontra lesionado. Coutinho abriu as contas ainda na primeira parte e Artur Vidal fechou-as. O brasileiro Marcelo foi o autor do golo do Real Madrid.

A imprensa espanhola insiste que o antigo treinador do FC Porto, Lopetegui, deverá ser despedido em breve, falando-se de dois nomes para o substituir: o argentino Santiago Solari , atual treinador da equipa B, e Antonio Conte, o italiano que no ano passado treinou o Chelsea.

Solari foi campeão europeu pelo clube, tendo depois jogado no Inter de Milão, e é o preferido daqueles que querem uma solução semelhante à que foi tomada com a contratação de Zidane. Isto é: um homem que conhece a casa e onde ganhou tudo o que havia para ganhar.

O presidente do Real quer um treinador que consiga liderar com mão de ferro o difícil balneário do ainda campeão europeu. Com muitas vedetas a lutarem entre sim, e com a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid encontra-se no 9.º lugar da Liga espanhola já a sete pontos do Barcelona.