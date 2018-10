Oliveira do Hospital. Autarquia vai disponibilizar um milhão de euros para acabar com eucaliptos

“O eucalipto está a invadir o território por via da germinação descontrolada das sementes, formando mantos contínuos que impedem o crescimento de outras espécies”

A Câmara de Oliveira do Hospital anunciou hoje o investimento de um milhão de euros para acabar com os eucaliptos.

José Alexandrino, presidente da autarquia, disse à Lusa que isto servirá para que os donos com terrenos com eucaliptos – que nasceram espontaneamente depois dos incêndios –, os eliminem numa “tentativa para combater esta nova desgraça do concelho”.

Nesse sentido a autarquia vai doar aos interessados que queiram eliminar os eucaliptos outras espécies de árvores: castanheiros, medronheiros, carvalhos, pinheiros-mansos e outras espécies da flora primitiva.

O autarca disse ainda que inicialmente a câmara irá investir 500 mil euros. A câmara está ainda a promover “várias ações de sensibilização junto dos proprietários”, motivando-os a que arrancarem os "pequenos eucaliptos”.

“O eucalipto está a invadir o território por via da germinação descontrolada das sementes, formando mantos contínuos que impedem o crescimento de outras espécies”, acrescentou José Alexandrino.

Caso estes pequenos eucaliptos não sejam "arrancados com urgência, a sua eliminação só será possível com recurso a corte e aplicação de herbicida”, que tem prejuízos para natureza e para homem, existindo também o risco de “aumento da carga de combustível inflamável”.