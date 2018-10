OE2019. Falta de apoio às empresas? O problema são os votos

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), garante que o Orçamento do Estado para 2019 é, “em geral, um mau orçamento” para as empresas.

Ainda que se tenha desenhado o fim do pagamento especial por conta (PEC) como forma de melhorar a situação do tecido empresarial em Portugal, os empresários garantem que não chega. “As empresas dão menos votos”, atira João Vieira Lopes.

Esta crítica tem, aliás, sido uma das mais sublinhadas nos últimos dias. De acordo com vários economistas, estamos perante um OE "eleitoralista" e, para trás, foram deixadas medidas de incentivo aos empresários. Eduardo Catroga é um dos exemplos. No entender do economista, é de notar a falta de investimento em medidas que ajudem as empresas. Se temos um OE que aumenta a carga fiscal aos empresários, "estamos a ser inimigos das empresas. E assim não somos competitivos, nem seremos amigos do investimento. Mas as empresas não dão votos".

Já Bagão Félix, por exemplo, garante que estamos perante um OE que não olha pelos interesses das empresas como seria de esperar. Bagão Félix vai mais longe e sublinha mesmo que, para ajudar os empresários, bastava "saldar a dívida não financeira que o Estado tem às empresas. É uma reforma muito importante. Fazer isso, seria pôr o contador a zeros. Não ia implicar muito no défice porque já aparece nos custos".

No fundo, no entender do economista, falamos de um orçamento que, "do ponto de vista macro, não é eleitoralista. Está quase no equilíbrio. É eleitoralista no retalho. Nas medidas micro como é o exemplo das pensões ou todas as medidas para agradar à Função Pública".