Mulher atacada em Inglaterra por não falar inglês

Esta semana, uma mulher foi agredida durante uma viagem de comboio, na Inglaterra, por não falar inglês.

A mulher ia a falar espanhol durante uma chamada telefónica, quando um homem a começou a agredir com vários socos na face, deixando-a a sangrar. O agressor terá dito à mulher que esta era obrigada a falar inglês se estava na Inglaterra.

De acordo com a British Transport Police, um dos passageiros que testemunhou a agressão ativou a paragem de emergência do comboio, mas o agressor conseguiu fugir. Contudo, de acordo com a mesma fonte, o agressor foi detido pela polícia pouco depois por suspeita de ataque racista agravado.

Este não é o primeiro caso de agressão racista que acontece na Inglaterra: no ano passado, uma outra mulher sofreu um ataque semelhante no metro de Londres.