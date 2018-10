Lewis Hamilton assegurou este domingo, no Grande Prémio do México, o quinto título mundial de Fórmula 1.

O piloto britânico conseguiu assim igualar as cinco conquistas do argentino Juan Manuel Fangio e fica apenas a duas do recorde de Michael Schumacher, o piloto que conseguiu mais vezes o título de campeão mundial.

Recorde-se que Hamilton tem ainda dois Grandes Prémios por disputar (Brasil e Abu Dhabi).