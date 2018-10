Os leões regressaram às vitórias no campeonato e venceram o Boavista por 3-0.

As estrelas da noite foram Nani e Bruno Fernandes, que marcam os golos da vitória. O primeiro golo do Sporting surgiu aos 31 minutos com um cabeceamento de Nani.

Aos 64 minutos, Bruno Fernandes aumentou a vantagem, mas nem houve tempo para festejos. Três minutos depois Nani fez o terceiro golo dos leões.