Marcelo realça "laços de fraternidade que unem Portugal e o Brasil"

O Presidente da República enviou uma mensagem de felicitações ao presidente eleito no Brasil.

Segundo a nota publicada no site da presidência da República. Marcelo na sua mensagem faz "referência aos laços de fraternidade que unem Portugal e o Brasil".

“O Presidente da República enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, na qual fez referência aos laços de fraternidade que unem Portugal e o Brasil e à significativa comunidade de portugueses e lusodescendentes residentes no Brasil, bem como à cada vez mais importante comunidade brasileira no nosso País”, refere a mensagem.

Jair Bolsonaro venceu este domingo as eleições presidenciais no Brasil, com mais de 55% dos votos.