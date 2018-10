Brasil. Depois da derrota, Haddad pede coragem

No primeiro discurso depois da derrota, Haddad inicia um movimento de oposição.

Fernando Haddad, derrotado na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, fez o primeiro discurso depois da divulgação dos resultados. Agradeceu aos antepassados e aos que estiveram ao seu lado na campanha e nas eleições e pediu respeito a todos aqueles que votaram.

"Não tenham medo, nós estaremos aqui", disse Haddad, acrescentando que a mensagem vai continuar a ser passada a todos os brasileiros. "Em nome da democracia", o candidato do PT assumiu que "temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais acima de tudo. Não vamos deixar este país para trás. Não vamos deixar de colocar o nosso ponto de vista sobre tudo o que está em jogo no Brasil neste momento".

"Daqui a quatro anos teremos novas eleições, temos de garantir as instituições, não vamos sair das nossas profissões, nem deixar de exercer a cidadania. Talvez este país nunca tenha precisado tanto da cidadania como agora", disse Haddad. Garantiu ainda que os brasileiros podem contar com o PT para fazer oposição e continuar a lutar pela democracia. No fim, pediu coragem aos brasileiros.