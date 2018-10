António Costa cumprimenta Jair Bolsonaro

Bolsonaro venceu as eleições com mais de 55% dos votos

António Costa cumprimentou este domingo, em nome do governo português, Jair Bolsonaro, que venceu hoje as eleições presidenciais no Brasil.

"O Governo português cumprimenta o Presidente eleito do Brasil, país com o qual mantemos uma relação bilateral intemporal, assente numa língua comum, em fortes laços históricos, económicos e culturais, e na presença, em ambas as sociedades, de comunidades dinâmicas e plenamente integradas", refere o primeiro-ministro, citado pela Lusa.

Recorde-se que Jair Bolsonaro venceu este domingo as eleições presidenciais no Brasil, com mais de 55% dos votos.