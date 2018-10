Quem é Jair Bolsonaro? As frases mais polémicas do novo presidente do Brasil

Jair Bolsonaro venceu este domingo as eleições presidenciais no Brasil, com mais de 55% dos votos. Deputado do Partido Social Liberal (PSL), anda pela política há mais de 30 anos e desde então que tem estado no centro de várias polémicas.

Mas o que sabemos sobre a sua vida pessoal? Bolsonaro nasceu em Campinas (São Paulo) a 21 de março de 1955. Em 1977, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, chegando à patente de capitão. Entrou para a reserva em 1988, depois de ter sido eleito vereador no Rio de Janeiro.

Já passou por três casamentos – dos quais teve cinco filhos – e por oito partidos. Ao longo dos 27 anos de vida parlamentar, apresentou 162 projetos, dos quais apenas dois foram aprovados, explica a revista Veja. “O primeiro deles, prorrogava benefícios fiscais aos setores de informática e automação. O segundo autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética — substância conhecida por “pílula do câncer”, cuja eficácia nunca foi comprovada cientificamente — por pacientes com a doença”, explica a publicação.

Em 2015, foi condenado, em primeira instância, a pagar uma indemnização de 10 mil reais à deputada federal do PT Maria do Rosário pelos crimes de incitação à violação e injúria. Bolsonaro disse que que não violava a deputada porque esta “não merecia”.

Ao longo da sua vida política, foram várias as frases que marcaram o seu percurso. Aqui ficam algumas das mais polémicas:

"O erro da ditadura foi torturar e não matar"

"Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada! Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez: matando uns 30 mil, começando com o FHC, não deixar para fora não, matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente”

"A atual Constituição garante a intervenção das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Sou a favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção, desde que este Congresso dê mais um passo rumo ao abismo, que no meu entender está muito próximo”

"Somos um país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem"

"Por isso o cara paga menos para a mulher [porque ela engravida]"

"Para mim é a morte. Digo mais: prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo"

"O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo?"

"Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar”.