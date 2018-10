Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil e foi eleito este domingo, dia 28 de outubro, com 55% dos votos.

“Somos um grande país e agora vamos transformar este país numa grande nação. Brasil acima de tudo”, disse Bolsonaro durante o primeiro discurso enquanto presidente do Brasil.

Depois de uma campanha marcada pela imprevisibilidade dos candidatos, os brasileiros votaram e deram a Jair Bolsonaro o lugar no Palácio do Planalto, com 56% dos votos contra 44% de Fernando Haddad, candidato do PT.