Katia Aveiro insultada após manifestar publicamente apoio a Jair Bolsonaro

A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou estar satisfeita com os resultados eleitorais do Brasil.

Katia Aveiro manifestou publicamente o seu apoio a Jair Bolsonaro, mas esta atitude gerou alguma polémica e uma onda de críticas e insultos por parte de todos aqueles que não queriam que o brasileiro fosse eleito novo presidente.

Depois de Jair Bolsonaro ter ganho as eleições com 55% dos votos, Katia Aveiro voltou a mostrar as suas preferências políticas e acabou por responder à letra a todos aqueles que a insultaram.

"Dei a minha opinião dizendo que apoiava o Bolsonaro. Chamaram-me burra, nojenta e etc… O que vale é que quase todo o Brasil é como eu: burros e nojentos.", escreveu a cantora na legenda da imagem que partilhou através das redes sociais.

“Os corruptos é que são inteligentes. O destino do Brasil tem que mudar.”, reforçou a irmã de Ronaldo que está, neste momento, a viver no Brasil.