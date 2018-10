Luís Filipe Vieira desiludido com derrota do Benfica

O Benfica perdeu no último sábado por 2-0 frente ao Belenenses. De acordo com o Correio da Manhã, Luís Filipe Vieira terá demonstrado ainda a sua frustração pela derrota, no Jamor.

"Com um plantel destes e não conseguimos marcar golos. Já devia estar três ou quatro", disse o presidente das águias, em conversa com o empresário Vítor Santos, ao sair do camarote presidencial, antes do final da partida.

“Tens de resolver esse problema", respondeu o empresário e amigo de Luís Filipe Vieira, citado pelo CM.

Segundo o CM, Luís Filipe Vieira está em fase de reflexão relativamente ao treinador Rui Vitória, sendo que os próximos jogos poderão ditar o seu futuro no clube.