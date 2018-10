Avião da Lion Air que caiu no mar tinha apresentado problemas técnicos no voo anterior

A ministra das Finanças indonésia, Sri Mulyani, afirmou que 20 elementos do ministério se encontravam a bordo do avião

O avião da companhia aérea indonésia low cost Lion Air, que se despenhou esta segunda-feira no mar de Java com 189 pessoas a bordo, já havia registado problemas técnicos no último voo.

De acordo com o presidente da companhia, Edward Sirait, citado pela Reuters, o Boeing 737 Max 8 que se despenhou, tinha apresentado problemas técnicos, mas estes foram resolvidos através dos procedimentos recomendados pelo fabricante.

O diretor-geral do organismo de Transportes Aéreos indonésios revelou que o avião, que fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pingang, Sumatra, pediu para regressar ao aeroporto pouco depois de descolar. Acabou por se despenhar 13 minutos depois de levantar voo.

A bordo do aparelho estavam 189 pessoas e já foram encontrados os primeiros cadáveres entre os destroços do avião.

A ministra das Finanças indonésia, Sri Mulyani, afirmou que 20 elementos do ministério se encontravam a bordo do avião da Lion Air, uma vez que tinham estado presentes numa reunião em Jacarta.