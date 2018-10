Blogue Mercado de Benfica tem toupeiras no DIAP?

O Mercado de Benfica, um dos principais blogues que tem divulgado informação confidencial do Benfica, voltou a divulgar documentos dos autos do processo e-toupeira.

Desta feita, os documentos colocados no blogue dizem respeito ao processo que envolve Paulo Gonçalves, ex-diretor jurídico do Benfica. O post colocado no blogue Mercado de Benfica, com o nome “Processo E-Toupeira. Apenso F – Análises informáticas a Paulo Gonçalves”, é acompanhado de seis documentos em formato pdf com o carimbo do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP).

Um dos documentos divulgados diz respeito a várias trocas de mensagens entre Paulo Goncalves e Júlio Loureiro, sendo que a maioria dos documentos divulgados mostram a análise informática aos equipamentos de Paulo Gonçalves apreendidos pela Polícia Judiciária.

Noutro documento divulgado pelo blogue é possível verificar algumas trocas de emails entre funcionários do Benfica.