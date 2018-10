Marrocos não mudou para o horário de inverno

O governo de Marrocos decidiu não mudar a hora para o horário de inverno. A decisão foi tomada depois de o executivo se reunir com o tema a constituir o principal ponto de ordem de trabalhos e revelada ontem, quando o horário deveria entrar em vigor poucas horas depois, entre domingo e segunda-feira.

Marrocos defendeu a decisão com base no argumento da estabilidade, nomeadamente o de se evitar eventuais inconvenientes económicos, como o do preço da electricidade, visto os contadores terem os preços estabelecidos com o horário de verão.

Para o ministro da Reforma Administrativa, Mohammed Ben Abdelkader, a decisão fará com que se poupe "uma hora de luz natural" e tem por base "vários aspetos relacionados com saúde, economia da energia e transações económicos do reino".

Os marroquinos foram apanhados totalmente de surpresa por o governo nunca ter dado a entender estar a estudar os efeitos da mudança da hora nem qualque intenção de não proceder à sua alteração, adotando permanentemente o horário de verão. Nas redes sociais, houve quem tenha aplaudido a decisão e quem se lhe tenha oposto veementemente.