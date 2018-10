Leoa ataca criança de 4 anos durante espetáculo de circo na Rússia | VÍDEO

A leoa conseguiu romper a rede de segurança e atacou uma criança de apenas quatro que se encontrava a assistir ao espetáculo. Puxou a menina para o ringue e começou a atacá-la.

O incidente aconteceu na vila de Uspenskoye, na região de Krasnodar, na Rússia.

A criança sobreviveu ao ataque, mas os médicos dizem que esta vai ter "cicatrizes para a vida" toda, uma vez que sofreu ferimentos graves no rosto e no peito.

Segundo os relatos de testemunhas que também assistiam ao espetáculo, a criança estava a abanar uma bandeira, o que poderá ter despertado a atenção da leoa. Depois de tudo ter acontecido, a equipa do circo retirou o animal da arena e a menina foi transportada para o Hospital Central Republicano. "Ela já se encontra estável, não correndo perigo de vida”, informaram os médicos à imprensa local.

No entanto, o diretor do circo, Edgard Zapashny disse que a mãe e a criança eram as grandes responsáveis deste incidente, uma vez que a progenitora da mulher permitiu que a filha se aproximasse da rede de segurança para abanar uma bandeira.