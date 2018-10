PrayForBrazil: A hashtag que está a invadir as redes sociais

Esta hashtag foi criada em reação a Bolsonaro, que foi eleito com 55% dos votos

Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil, tendo vencido este domingo as eleições presidenciais com 55% dos votos.

A eleição do brasileiro está a ser noticiada por todo o mundo, e tem levado a que várias pessoas se manifestem, utilizando as redes sociais.

As críticas são mais que muitas, e o descontentamento com a sua vitória levou à criação da hashtag #PrayForBrazil (rezem pelo Brasil, em português), que já é o assunto mais falado da rede social Twitter.

A tag tem mais de 180.000 tweets, e a maioria são cidadãos brasileiros que o têm usado, mas não só. Por todo o mundo, têm aparecido publicações sobre o novo presidente do Brasil.

A hashtag tem como função identificar qual o assunto da publicação, sendo que é depois possível compilar vários tweets que se identifiquem com o assunto.

São vários os utilizadores que demonstram preocupação pelo povo brasileiro.

Aqui estão alguns dos resultados da pesquisa: