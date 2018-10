Criança de dez anos liga para o 112 a pedir ajuda com os trabalhos de matemática | VÍDEO

Uma criança de dez anos estava a fazer os trabalhos de casa de matemática mas, como não estava a conseguir resolver o problema em questão, resolveu ligar para o 112, neste caso o 911, uma vez que a situação aconteceu no Colorado, EUA.

A chamada foi atendida por Chris Clow, um polícia do estado do Colorado, nos Estados Unidos, e a criança - cujo nome não foi divulgado -, rapidamente esclareceu que a chamada não se tratava de uma emergência, e que apenas queria ajuda para resolver um problema de matemática. A criança de apena de dez anos não conseguia resolver a divisão de 3052 por 71.

O polícia mostrou-se pronto a ajudá-la, e depois de lhe fazer umas perguntas acabou por lhe dar a solução do problema.

Em declarações à ABC News, a porta-voz da polícia disse que esta já não foi a primeira vez que alguém tinha ligado para o INEM para esclarecer questões que nada tinham a ver com emergências.

No entanto, apesar de o episódio ter sido levado com alguma piada e calma por parte das autoridades, a responsável diz que sempre que uma situação do género aconteceu tenta esclarecer ou educar a quem faz as ligações para o verdadeiro propósito do número de emergência.

A chamada foi agora divulgada nas redes sociais pela Polícia do Colorado.