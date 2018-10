De acordo com a Reuters, uma mulher bomba fez-se explodir na avenida Habib Bourguiba, mesmo no centro da capital da Tunísia.

A informação avançada pela Reuters dá ainda conta de, pelo menos, dez feridos confirmados, sendo que oito feridos são polícias.

In the heart of down town #Tunis Habib Bourguiba Avenue, a female suicide bomber detonated herself. Reports about casualties. pic.twitter.com/Uh9XdRRgAW