Ronaldo: "A verdade será conhecida um dia"

Cristiano Ronaldo voltou a falar sobre o caso da alegada violação que ocorreu nos EUA, há nove anos. O craque português mostrou-se tranquilo com o que se está a passar e revelou que falou abertamente com a família sobre as acusações que vieram a público.

“Já expliquei a situação à minha companheira. O meu filho, Cristiano Jr., é muito pequeno para entender. O pior foi para a minha mãe e as minhas irmãs. Elas estão atordoadas e, ao mesmo tempo, muito zangadas. Esta é a primeira vez que as vejo neste estado”, contou o jogador à revista France Football, publicação que entrega o prémio Bola de Ouro, à qual Ronaldo é candidato.

O jogador da Juventus admitiu ainda que toda esta história “interfere” na sua vida: “Tenho uma namorada, quatro filhos, uma família que é muito próximo de mim. Sempre tive uma reputação de ser uma pessoa exemplar. Eu sei quem sou e o que fiz. A verdade será conhecida um dia", acrescentou.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo mantém uma relação com a jovem espanhola Georgina Rodríguez e é pai de quatro crianças – Cristiano Ronaldo Jr., Mateo, Eva e Alana Martina.

Cristiano Ronaldo é acusado pela norte-americana Kathryn Mayorga de a ter violado no hotel em Las Vegas, em 2009. O caso tomou novas proporções com a divulgação do contrato de confidencialidade e com a entrevista de Mayorga à Der Spiegel.