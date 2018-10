Intercetado mais um pacote suspeito dirigido à CNN

Jeff Zucker, presidente da CNN, revelou, através do Twitter, que foi intercetado mais um pacote suspeito dirigido à estação televisiva norte-americana.

De acordo com a informação disponibilizada no Twitter, o caso ocorreu em Atlanta.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ