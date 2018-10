"Tive uma conversa muito boa com o recentemente eleito presidente do Brasil”, diz Trump

Donald Trump anunciou que já falou com o mais recente presidente brasileiro

Foi através do Twitter que Donal Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que já tinh dado os parabéns a Bolsonaro, tendo admitido que teve uma “boa conversa” com o brasileiro.

"Tive uma conversa muito boa com o recentemente eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu as eleições com uma margem substancial. Concordámos que o Brasil e os Estados Unidos vão trabalhar de perto no Comércio, Defesa e em tudo o mais! Excelente decisão e dou-lhe os parabéns!", escreveu Trump no Twitter.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!