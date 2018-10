Cascais. Decoração e design português voltam ao Mercado da Vila para uma edição de Natal

Se ainda não tem ideias para oferecer presentes de Natal este ano, aqui fica uma sugestão. Nos dias 30 de novembro a 2 de dezembro e 7 a 9 de dezembro, vai decorrer no Mercado da Vila em Cascais a 2.ª Edição do Homy Pop. Esta será uma edição especial de natal, que se dedica exclusivamente à decoração e ao design português.

No evento, pode contar com a realização de workshops, bem como com uma amostra de vários artigos de decoração e peças de design de mais de 25 marcas nacionais, como acessórios de decoração, têxteis, walldecor, kitchenware, decoração infantil e muito mais.

A Homy é um blogue de decoração que se distingue pela aposta na divulgação do design nacional.