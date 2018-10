Ed Sheeran doa roupa íntima para caridade

O cantor Ed Sheran doou mais de 300 objetos pessoais para um leilão de caridade.

O valor angariado no leilão, que será realizado no próximo dia 10 de novembro, será doado à instituição de caridade Zest, que trabalha com jovens com doenças terminais no St. Elizabeth Hospice.

De acordo com a Fox News, entre os artigos está uma guitarra personalizada do cantor, uma estátua em tamanho real construída em LEGO da sua cabeça e o mais surpreendente: vários pares de roupa interior.

Os preços da roupa íntima do cantor variam entre 20 e 80 libras, cerca de 22 a 90 euros.

O leilão vai decorrer em Suffolk, na Inglaterra, apenas a alguns quilómetros da terra natal do artista.