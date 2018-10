Cristiano Ronaldo diz que merece ganhar a Bola de Ouro

Depois de não ter sido o eleito no prémio de melhor do mundo, Cristiano Ronaldo é um dos favoritos à conquista do troféu da France Football, a Bola de Ouro.

Em entrevista à revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo disse que não está obcecado com os trofeus, mas que serão sempre um obetivo. "Ganhar uma sexta Bola de Ouro não é uma obsessão. Já não penso nesses termos. Já sei, no meu coração, que sou um dos melhores jogadores da história. Claro que quero ganhar. Seria uma mentira se dissesse o contrário. Trabalho para isso, assim como trabalho para marcar golos e ganhar jogos. Mereço ganhar a Bola de Ouro, sim".