Homem ia embarcar no voo da Lion Air que caiu no mar de Java, mas foi salvo pelo trânsito

Esta segunda-feira ficou marcada pela queda de um avião da companhia aérea indonésia Lion Air no mar de Java. A bordo estavam 189 passageiros e as autoridades acreditam que não há sobreviventes.

Sony Setiawan, um funcionário do ministério das Finanças da Indonésia, deveria ter embarcado no Boeing 737 Max 8 da companhia low cost, mas acabou por ficar preso no trânsito a caminho do aeroporto.

“Costumo apanhar esse voo", revelou o homem, citado pela AFP.

Setiawan faz semanalmente o trajeto que liga Jakarta a Pangkal, tal como outros colegas, que hoje a ministra das Finanças indonésia revelou estarem a bordo do aparelho - pelo menos 20 pessoas.

"Não sei porque é que o trânsito estava tão mau. Normalmente, chego a Jakarta pelas 03h00, mas desta vez só consegui chegar ao aeroporto às 06h20 e perdi o voo", contou.

Treze minutos depois de descolar, pelas 06h35, o avião despenhou-se no mar.

"Chorei muito quando soube das notícias. Os meus amigos estavam naquele voo. A minha família ficou em choque quando soube do acidente, mas já lhes liguei a dizer que estou bem. Tenho de me sentir agradecido".