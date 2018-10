Imagem foi partilhada no Instagram

Sara Sampaio esteve esta segunda-feira na rádio Comercial e aceirou um desafio... inesperado: posar ao lado de Nuno Markl.

“Sim, trata-se de uma sessão fotográfica nas Manhãs da Comercial! Sensualidade sem fim com Sara Sampaio e Nuno Markl que, ainda por cima, fazem anos no mesmo dia - 21 de Julho”, escreveu a equipa da rádio na sua conta oficial no Instagram.