“Quando vemos cancro no porco, vendemos a carne na mesma” | FOTO

Um antigo talhante norte-americano deixou a população abismada ao revelar que, mesmo depois de encontrar cancro na carne de porco, apenas retirava essa parte e vendia a restante carne do animal aos consumidores.

As reações não tardaram em chegar e o caso tornou-se ainda mais polémico quando um antigo talhante, através do Twitter, confirmou a informação anteriormente divulgada.

“Trabalhei num talho durante cinco anos e isto é mesmo verdade”, escreveu.

Em resposta a alguns seguidores, o homem explicou ainda que este tipo de casos acontece também com outros cortes, mas é mais comum na carne de porco.

Como desculpa para a situação, os talhantes afirmam que a carne é cara e que seria uma grande despesa desperdiçá-la por completo. Contudo, os consumidores defendem que deve haver uma maior fiscalização e controlo por parte das entidades reguladoras.

