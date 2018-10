Um jovem de 16 anos morreu esta segunda-feira num acidente na Avenida Marginal.

De acordo com o Diário de Notícias, o acidente, que ocorreu junto à igreja de Santo António do Estoril, envolveu duas motos. Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros.

A estrada está cortada no sentido Lisboa-Cascais para limpeza da via e remoção do cadáver. O mesmo jornal diz que não existe previsão para a reabertura do trânsito naquela zona.