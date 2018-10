Maria Leal enche concertos mesmo depois da polémica da herança

A polémica à volta de Maria Leal não prejudicou os concertos da cantora. Depois do programa Vida Suspensas da SIC que conta que Maria Leal terá gastado cerca de um milhão de euros da herança do marido, Francisco d’Eça Leal, deixando-o na miséria, a cantora manteve os concertos.

Num vídeo do concerto da Marmeleira, o público que enche a sala dança ao som do novo hit de Maria Leal, “O Verão é nosso”. Na publicação, a cantora agradece “por este carinho todo”. “Numa noite gelada o vosso calor humano aqueceu o meu coração! (...) Tenho os melhores fãs do mundo", acrescenta.

Maria Leal – ou Elisabete Rodrigues, como era conhecida antes de casar com Francisco d’Eça Leal – está a ser acusada pelo marido de o ter burlado no valor de mais de um milhão de euros. As compras avultadas e a abertura de duas lojas, uma na Parede e outra em Elvas, são alguns dos exemplos avançados pela SIC no programa.

“O dinheiro era dos dois”, defendeu-se Maria Leal numa entrevista ao mesmo canal, depois de ter recusado aparecer no programa. “O dinheiro era dos dois, ponto final parágrafo. Aqui não há percentagens. Nunca fiz nada sem o consentimento do Francisco e ele esteve sempre presente e disse sempre que sim”, afirmou a cantora. “O dinheiro gasta-se. Se um Francisco não trabalha e uma Maria não trabalha é óbvio que o dinheiro tem de ser gasto”, acrescenta.

Francisco d’Eça Leal recebe uma pensão de invalidez que ronda os 300€.