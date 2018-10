As câmaras de vigilância do Leicester captaram o momento em que o helicóptero caiu.

O helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu este sábado no exterior do estádio do clube inglês de futebol. O aparelho levantou voo, mas caiu poucos minutos a seguir, incendiando-se quando ainda estava no ar.

No interior, estavam cinco ocupantes, entre eles o presidente e dono do clube, de 61 anos, avançou a Reuters este domingo.