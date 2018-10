Orçamento. Cristas acusa Costa de “fraco” por não abrir debate sobre o Orçamento

Presidente do CDS foi a única líder que falou na primeira ronda de discussão orçamental sobre as contas de 2019

A presidente do CDS começou a sua intervenção esta segunda-feira no Parlamento a acusar o primeiro-ministro “de não estar à altura” das suas funções por não intervir no primeiro dia de debate sobre as contas de 2019.

“Um primeiro-ministro que se furta ao debate é um primeiro-ministro fraco, pode viver da habilidade e do esquema, mas será sempre fraco em estatura”, atirou Assunção Cristas, insistindo que “este orçamento dá com uma mão e tira com outra”.

E deixou a pergunta: “ Há um ano, o CDS apresentou 91 propostas de alteração às propostas de alteração ao Orçamento. Foram todas chumbadas pelo Partido Socialista, certamente devidamente articulado consigo. Como vai ser este ano? Também vai dar ordem de chumbo geral?”.

Mário Centeno respondeu que as propostas do CDS custavam 1400 milhões de euros e que Cristas segue um “guião eleitoralista”. Mais tarde, o PS, pela voz de Rocha Andrade, sinalizou que os socialistas irão rejeitar as propostas do CDS por sentido de responsabilidade.