Dia 31 há nova greve nos comboios

O protesto dos funcionários da IP pretende respostas sobre a negociação do acordo coletivo de trabalho

Esta quarta-feira, véspera de feriado, a Infraestruturas de Portugal (IP) vai voltar a estar em greve. O protesto poderá causar perturbações nos serviços da CP.

O Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social não determinou serviços mínimos para a greve, pode ler-se num comunicado publicado na página da CP. E, por isso, à semelhança do que tem vindo a acontecer, os clientes que tenham adquirido bilhetes de comboio podem reaver o dinheiro ou revalidar o bilhete para outra data.

Segundo o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), José Manuel Oliveira, disse ao Jornal de Notícias, o protesto pretende exigir “respostas às propostas sindicais tanto da parte da empresa (IP) como do governo”. Em causa está a negociação de um acordo coletivo de trabalho em que, segundo o coordenador “a empresa e o governo pretendem fazer uma negociação sem a valorização salarial e profissional dos trabalhadores”.