Orçamento. Centeno pede responsabilidade à esquerda

O líder parlamentar do PCP João Oliveira iniciou a sua intervenção no debate sobre o Orçamento do Estado a lembrar as limitações do documento pelas imposições de Bruxelas e algumas opções pelas parcerias público-privadas e questionou o ministro das Finanças sobre a “disponibilidade” em aceitar as propostas comunistas na especialidade.

O ministro respondeu que “ a especialidade é um período e esperemos que esse debate seja guiado por sentido de responsabilidade”. O recado estava dado, depois do ministro ter também sido confrontado pelos comunistas sobre o eventual retrocesso no regime de reformas antecipadas. A pergunta não seria tanto para o ministro das Finanças, mas para Vieira da Silva, que abriu a porta a um novo travão no acesso às reformas antecipadas para quem não tem 40 anos de descontos completos aos 60 anos. A pergunta sobre as reformas já tinha sido feita também pelo CDS, classificando a questão como o “grande elefante na sala”.