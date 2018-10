Orçamento. Centeno diz que governo vai reduzir ISP na gasolina

A novidade no debate sobre o Orçamento do Estado surgiu numa resposta ao PCP e ao CDS

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta segunda-feira que o governo vai mexer no imposto sobre os produtos petrolíferos, mas só sobre a gasolina. O governante respondia a duas perguntas do CDS e do deputado Paulo Sá, do PCP, assegurando que a medida não consta da proposta orçamental porque será feita por portaria.

“Temos também previsto uma redução do ISP na gasolina, é uma redução que se faz por portaria”, assegurou o ministro das Finanças.