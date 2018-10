Web Summit. Gastos vão ultrapassar os 60 milhões

De acordo com a AHRESP, o gasto médio diário deverá fixar-se nos 220 euros, dos quais 120 euros em alojamento e 50 euros em “restauração e animação”.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) prevê que os participantes na Web Summit gastem mais de 61 milhões de euros nos quatro dias da conferência internacional de tecnologia e inovação, que decorre em Lisboa. De acordo com a entidade, o gasto médio diário deverá fixar-se nos 220 euros, dos quais 120 euros em alojamento e 50 euros em “restauração e animação”.

hotelaria O evento também terá impacto na hotelaria. Em 2018, o número de hóspedes deve aumentar 12,4%, com o registo de maior crescimento entre os hóspedes estrangeiros (+18%), segundo a AHRESP.

As dormidas deverão subir, na comparação homóloga, 13,5%, com o mercado externo a contribuir com um aumento de 17,3%. A ocupação-cama poderá apresentar um crescimento de mais cinco pontos percentuais para 55,8%, enquanto o RevPar (rendimento médio por quarto disponível) deverá ser de 78 euros, numa subida de quase 26%.

Além do impacto direto na economia local, a associação lembra que o evento tem um benefício único na promoção de Portugal no estrangeiro e, uma vez mais, “evidencia a capacidade do nosso país para organizar e acolher iniciativas à escala global”.