Para Maria Vieira "Bolsonaro é de facto um herói”

A atriz publicou um texto no Facebook a elogiar o novo presidente do Brasil

A eleição de Jair Bolsonaro nas Presidenciais do Brasil deixou Maria Vieira em lágrimas. “Confesso que escrevo estas palavras ainda sob o efeito de uma forte emoção e as lágrimas de alegria que ontem chorei ainda agora me humedecem os olhos”, publicou a atriz na sua página de Facebook.

“Antes de mais, ao eleger Jair Bolsonaro como próximo Presidente do Brasil, o povo brasileiro deu uma verdadeira lição de democracia ao resto do mundo! Contra tudo e contra todos, sobretudo contra aquela grossa fatia da comunicação social desonesta, parcial, corrupta, incompetente e mentirosa, que tanto tempo passou a denegrir, a descontextualizar e a difamar o Presidente Brasileiro, o povo canarinho, farto da hipocrisia, da ignomínia, do roubo instituído e das cobardes mentiras, deu as mãos a Bolsonaro e resistiu até à hora final, a hora da alegria, a hora do júbilo, a hora dos sorrisos e das lágrimas que sempre explodem no final de uma batalha ganha”, escreve ainda a artista.

Para Maria Vieira, “Jair Bolsonaro é de facto um herói, um homem exemplar, honesto, corajoso e determinado que, com a preciosa ajuda de Deus, sobreviveu a um atentado contra a sua própria vida, praticado em plena luz do dia, perante os olhos do mundo inteiro, um atentado perpetrado, nunca é demais dizê-lo, por um militante da Esquerda cobarde e rancorosa que durante a última década roubou o povo brasileiro e quase destruiu o Brasil!”