Hugo Soares: “Governo faz de cigarra fanfarrona”

Hugo Soares, um crítico do atual líder do PSD, Rui Rio, foi chamado a defender a estratégia social-democrata para criticar o Orçamento de 2019. “O Governo faz de cigarra fanfarrona” ou o PS “abandonou o centro político e juntou-se aos radicais” foram algumas das frases que Hugo Soares usou contra o Governo, considerando que “este orçamento do Estado é uma espécie de última cartada para António Costa tentar ganhar as eleições que nunca ganhou”.

Por várias vezes, a bancada do PSD aplaudiu Hugo Soares que fechou a sua intervenção, defendendo que “não fosse a obsessão do Dr. António Costa consigo próprio e hoje poderíamos ter menos carga fiscal, mais e melhor crescimento económico, mais e melhores serviços públicos”.

No final foi aplaudido de pé pelos seus pares da bancada. O seu sucessor, Fernando Negrão, e o vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva também aplaudiram, mas sentados.

A deputada do PS Jamila Madeira respondeu em nome do PS, lembrando, por um lado, que o país cresce há 19 trimestres consecutivos e que a intervenção de Hugo Soares faria mais sentido na RTP Memória.

Soares ripostou que o PS deveria saber fazer as contas: dezanove trimestres atiram o início crescimento económico para o anterior governo.