Real Madrid oficializa saída de Lopetegui

O Real Madrid oficializou esta noite, através de comunicado, a saída de Julen Lopetegui dos comandos da equipa. Em causa estão os maus resultados dos merengues nos últimos jogos.

“O Conselho de Administração do Real Madrid C. F., reunido hoje 29 de outubro de 2018, concordou em rescindir o contrato com o técnico Julen Lopetegui. Esta decisão visa mudar a dinâmica da equipa principal, quando todos os objetivos desta temporada ainda são alcançáveis”, lê-se no comunicado, divulgado no Twitter e no site do clube.

“O Conselho de Administração entende que há uma grande desproporção entre a qualidade do pessoal do Real Madrid, que tem oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo inédito na história do clube, e os resultados obtidos até ao momento”, acrescenta a administração.

“O clube agradece a Julen Lopetegui e toda a sua equipa técnica o esforço e trabalho, desejando-lhe o melhor na sua carreira profissional”, revelam os merengues.

O Real Madrid explica que Santiago Solari irá assumir provisoriamente os comandos do clube.