“É tudo a 7!”. A reposta de Goucha a Cristina Ferreira no Instagram

Apesar de estarem em estações diferentes, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira continuam a trocar mensagens nas redes sociais.

Numa fotografia publicada pelo apresentador no Instagram onde mostra um look em tons de preto e branco, a ex-colega do apresentador comentou “esse fatinho é novo”.

O comentário não ficou sem resposta e Manuel Luís Goucha respondeu: “Este não é! Mas tenho levado alguns! Vai dormir “melher”!”

Para além disso o apresentador deixou ainda uma dica para quando os dois se voltam a encontrar: “Beijinhos. Dou-tos todos dia 7. Porra é tudo a 7!”, escreveu ainda Goucha.

Recorde-se que Cristina Ferreira tinha partilhado, há cerca de um mês, uma fotografia do primeiro reencontro após a saída da TVI. “Foi um acaso. Almoçamos por acaso. Festejámos o meu aniversário por acaso. Rimos muito, por acaso. Somos felizes. Isso é que já não é por acaso. É porque gostamos mesmo um do outro”, escreveu a nova apresentadora da SIC