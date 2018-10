Reino Unido cria taxas para serviços digitais

No meio de todas elas esteve o facto de a Comissão Europeia ter tido necessidade de avançar com legislação para obrigar grandes multinacionais a divulgarem publicamente todos os lucros, assim como os impostos pagos na Europa. No entanto, entre ameaças e multas – depois de se saber que algumas empresas conseguiam escapar ao pagamento de milhares de milhões de euros –, o Reino Unido avança agora com uma posição de força e vai implementar um novo imposto. Agora sobre as receitas de plataformas como as do Google, Facebook ou Amazon.

“É claramente insustentável, ou injusto, que os negócios digitais possam gerar um valor substancial no Reino Unido sem pagar impostos sobre os negócios que fazem aqui”, afirmou o ministro das Finanças britânico, Philip Hammonf.

O objetivo é assegurar que os gigantes tecnológicos pagam impostos sobre os negócios que realizam. Além disso, o objetivo é fazer com todas as empresas rentáveis passem a pagar um imposto de 2% sobre todas as receitas geradas com vendas a consumidores no país.

Este é o primeiro país a fazê-lo, mas espera-se que outros sigam o modelo que será aplicado a partir de abril de 2020.