Tempestade em Itália já provocou cinco mortos

Desde domingo, a vaga de mau tempo que atingiu a Itália já fez pelo menos cinco mortos, de acordo com o balanço ainda provisório divulgado pelas autoridades italianas. Quase todo o país está em estado de alerta devido aos ventos fortes, chuvas torrenciais e marés vivas. A tempestade já provocou a queda de árvores, danificou edifícios e obrigou ao encerramento de várias escolas.

A causa das mortes deve-se à queda de árvores, sendo que em Roma, duas pessoas morreram quando uma árvore caiu sobre um carro e, em Nápoles, a queda de outra árvore causou a morte a um jovem que andava na rua.

Veneza foi a região mais afetada e 75% da cidade está inundada. Ontem, o nível da água subiu cerca de 156 centímetros, um limite histórico que fez com que os passadiços de madeira, normalmente colocados para facilitar a passagem das pessoas em caso de inundação, deixassem de ser seguros. A praça de São Marcos ficou inacessível, os turistas foram obrigados a sair e a organização da maratona realizada no domingo teve de alterar a trajetória do percurso, sendo que parte da corrida acabou mesmo por ser com os pés na água. Veneza é, habitualmente, afetada pelas inundações, mas esta é apenas a sexta vez na história que a cidade ultrapassa a linha dos 150 centímetros.

Sobre as inundações, Luigi Brugnaro, atual presidente da Câmara de Veneza, salientou que se as barreiras que estão a ser erguidas na lagoa já estivessem prontas, as inundações poderiam ter sido evitadas. O projeto, apelidado de Moisés, está atrasado devido ao excesso de custos e a escândalos de corrupção.

Além de Veneza, todo o país está sob alerta vermelho e laranja para os próximos dias. As escolas do Véneto foram encerradas, assim como as de Roma, Génova e Messina. Em Roma, as autoridades fecharam as principais atrações turísticas, incluindo o Coliseu e o Fórum Romano, devido às chuvas fortes. Os serviços meteorológicos preveem mais precipitação nos próximos dias, sobretudo para as zonas montanhosas do norte do Véneto. “Estamos preocupados porque a situação é análoga, ou talvez pior do que aquela que Véneto viveu em 1966 e 2010. Os terrenos já estão saturados de água e os rios têm um caudal elevado”, disse Luca Zaia, presidente da região. Já no sul, um tornado atingiu a província de Brindisi devastando campos e arrancando centenas de oliveiras pela raiz.