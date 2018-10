Se descida do ISP não está no OE é porque “não tem grande influência” diz Rui Rio

Rui Rio criticou o facto da medida de redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) não estar inserida em sede de Orçamento do Estado.

"Não estando em sede do Orçamento de Estado uma medida que representa uma quebra de receita só se for uma coisa mínima e portanto não tem grande influência no Orçamento", disse o líder do PSD à TSF.

Rio recorda que esta promessa vem “em cima de uma promessa antiga” e mostra-se relutante quanto à sua execução. "Lá porque [o governo] promete não quer dizer que vá cumprir... Temos de esperar", rematou.