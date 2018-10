Vieira apanhado em conversa para tirar Rui Vitória do Benfica

Presidente do Benfica foi apanhado numa conversa onde tentou que Rui Vitória saísse do Benfica e fosse para Inglaterra.

Através de um vídeo colocado esta noite no Youtube foi possível perceber uma conversa entre Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e César Boaventura, empresário, com vista à mudança de Rui Vitória do Benfica para Inglaterra na época passada.

Um dos destinos que Vieira admitia era o Watford ou o Everton, atualmente treinado por Marco Silva. Com esta ‘jogada’, Vieira pretendia contratar o treinador Marco Silva para substituir Rui Vitória no comando da equipa.

A conversa entre Vieira e Boaventura terá acontecido no final da temporada passada, pouco tempo depois de Marco Silva ter deixado o Watford.

Entretanto, o empresário César Boaventura reagiu através de um post no Facebook.

Entretanto, segundo o Jornal de Notícias, fonte oficial do Benfica disse ao jornal que "a conversa está totalmente descontextualizada e existe numa altura em que surge uma hipotética proposta para a compra de Rui Vitória".