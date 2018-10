Guarda está hoje sob aviso laranja devido à queda de neve

Esta terça-feira, o distrito da Guarda está sob aviso laranja devido à queda de neve, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso já está ativo e em vigor até às 18h00 de hoje .

Além da Guarda, há ainda dez distritos que estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, avisa o IPMA.

O aviso sobre a agitação marítima é válido até às 03h00 de quarta-feira e em causa estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

No que diz respeito às temperaturas, as máximas devem variar entre os 6º Celsius na Guarda e os 17º em Sagres. Já as mínimas entre os 3º na Guarda e Bragança e os 13º Sagres.