OE2019. Proposta do Governo é hoje aprovada na generalidade

Hoje será a quarta proposta de Orçamento do Estado aprovada na generalidade durante a atual legislatura.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado 2019 é esta quarta-feira aprovada na generalidade pelo PS, PCP, BE, PEV e PAN.

Recorde-se que o executivo do primeiro-ministro António Costa tem vindo a negociar o Orçamento do Estado para 2019 e sabe-se que o PS, BE, PCP, PEV e PAN vão votar a favor. PSD e CDS-PP votarão contra.

Nesta quarta-feira, deverão intervir na discussão – realizada no plenário da Assembleia da República – os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira e do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

Já o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, desse fazer uma intervenção de encerramento.