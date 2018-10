Mau tempo em Itália faz sete vítimas mortais | FOTOGALERIA

A vaga de mau tempo que está a atingir Itália desde domingo fez até hoje sete vítimas mortais. Além disso, várias escolas estão encerradas.

Praticamente toda a Itália se encontra em estado de alerta devido ao mau tempo que tem trazido ventos e chuvas fortes, bem como marés vivas.

Por exemplo, em Veneza, a Praça de São marcos teve de ser evacuada depois de a água alta – “acqua alta” – ter atingido um nível de 156 centímetros.

Em vários vídeos que foram partilhados nas redes sociais é possível ver que as pessoas que estão em Veneza tiveram de percorrer as ruas da cidade com água praticamente pela cintura.

O nível das cheias deixou mais de 70 por cento do centro histórico de Veneza debaixo de água e, apesar de ter ocorrido um ligeiro abrandamento durante a tarde de ontem, os ferries que fazem o transporte público na cidade foram todos suspensos.

Além da cidade de Veneza, outras cidades a norte e centro de Itália estão também em estado de alerta vermelho devido ao mau tempo.

Esta é a sexta vez na história que a água da cidade ultrapassa os 150 centímetros.