Encontrados mais restos mortais do acidente do avião da Lion Air

As equipas de socorro indonésias já encontraram mais restos mortais no local onde o avião da Lian Air se despenhou ontem e que transportava 189 pessoas.

O Boeing 737 MAX 8 desapareceu dos radares cerca de 12 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta – que seguia em direção à Sumatra. De acordo com as autoridades locais, a última mensagem do voo JT 610 foi um pedido para regressar ao aeroporto da capital indonésia.

Atelevisão indonésia Metro TV, avança que dez sacos mortuários foram enviados para Jacarta, para serem realizados testes de ADN de forma a que seja estabelecida a identidade dos restos mortais que foram encontrados no mar até agora.

No entanto, apesar de os restos mortais já terem sido encontrados, as suas caixas negras do avião ainda não foram encontradas pelas equipas de resgate e, portanto, não foi ainda possível apurar quais as causas do acidente.

O dono da companhia aérea low cost, Edward Sirait, esclareceu ontem que a companhia realizou trabalhos de reparação no avião, em Bali, antes de ser feito o voo que seguia para a Sumatra. Ainda assim, não especificou qual a natureza da intervenção, tendo apenas referido que se tratou de um “procedimento normal”.

De acordo com a BBC, que teve acesso ao relatório técnico do voo entre Bali e Jacarta, foi verificada uma "falha de fiabilidade" num dos instrumentos de medida de velocidade e divergências nas medidas de altitude entre os aparelhos do piloto e do copiloto.

Por parte da companhia aérea, ainda não houve qualquer comentário à notícia da BBC.

A empresa construtura Boieng já emitiu um comunicado onde presta "um pesar profundo", e anunciou que está disposta a fornecer assistência técnica no quadro do inquérito sobre o acidente.